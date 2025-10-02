Barbados: El paraíso del mar turquesa

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Barbados, una joya caribeña donde el mar turquesa se mezcla con playas de arena blanca y un ritmo que respira calma. Este pequeño país insular sorprende con su mezcla de historia colonial británica, cultura afrocaribeña y paisajes que parecen sacados de una postal. Desde Bridgetown, su vibrante capital y Patrimonio de la Humanidad, hasta las tranquilas costas de Bathsheba, el encanto de la isla conquista a cada visitante.