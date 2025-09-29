En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Florida, el estado del sol eterno en Estados Unidos, donde playas de arena blanca, parques temáticos de talla mundial y una vibrante mezcla cultural hacen que cada visita sea inolvidable. Desde la magia de Orlando con Walt Disney World y Universal Studios, hasta la elegancia tropical de Miami, con su icónico South Beach y la energía latina que se respira en cada rincón, Florida es un destino que combina diversión, historia y relax.