Matanzas es más que una playa: es aventura, tranquilidad y sabor a mar

En una nueva edición de Viaje Infinito, emprendimos rumbo a Matanzas, un rincón del litoral central que se ha convertido en un imperdible para quienes buscan desconexión, deportes náuticos y una gastronomía en sintonía con el mar. Rodeado de acantilados, olas perfectas y una calma que invita a quedarse, este balneario de la comuna de Navidad ha sabido mezclar su esencia de pueblo costero con una oferta turística en crecimiento.