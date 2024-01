Resumen Infinita: El retiro de un político clave, Ricardo Lagos

Este martes, el expresidente Ricardo Lagos anunció su retiro de la vida pública por medio de un video publicado en sus redes sociales.

En el registro, Lagos expresa: “Próximo a cumplir los 86 años, he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me han ido entregando. No obstante, algunas capacidades físicas como está a la vista, han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión”

“Creo entonces que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública. Es un cambio en mi vida. Es un capítulo nuevo que se abre. Es un periodo de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor que construyamos entre todos”, agregó el exmandatario y militante del PPD.

“Donde he desarrollado mis actividades después que dejé la presidencia, cambia de lugar a un lugar que es más pequeño, pero continúa con la misión que hemos tenido siempre”, declaró.

Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic analizaron la figura trascendental que deja la política chilena: