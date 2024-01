Resumen Infinita: Así será finalmente el proyecto de reforma de Pensiones

Después de 14 meses congelada, la reforma de Pensiones avanza. La comisión del Trabajo de la Cámara aprobó el proyecto de ley, que ahora avanzará al comité de Hacienda para ser posteriormente discutido en sala este viernes 19 de enero. El gobierno acogió la propuesta de la Democracia Cristiana y consiguió el apoyo de Demócratas y el PDG para impulsar una nueva distribución del 6% de cotización adicional: 3% para un fondo solidario, y un 3% para capitalización individual (que se divide en un 2,1% para cuentas personales y un 0,9% para solidaridad intergeneracional). El acuerdo del Ejecutivo con grupos de centro y no alineados desató la furia de Chile Vamos y el Partido Republicano, que acusan a La Moneda de no pactar con la derecha y advierten que la reforma no tendrá los votos necesarios para prosperar en el Senado.

Fue una jornada legislativa intensa la de ayer: También sesionó la comisión de Salud del Senado para revisar la ley corta de Isapres, la cual planean discutir hasta su total despacho el día de hoy. Todavía no hay acuerdo en temas clave, entre ellos el alza de reajuste en los precios base de los planes, o los plazos que tendrán las aseguradoras para pagar la deuda que sostienen con sus afiliados. Se prevé un debate intenso.

Mientras tanto, el gobierno atiende otro dolor de cabeza: Las pensiones de gracia entregadas a personas víctimas del Estallido Social que cuentan con antecedentes penales. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseveró que el presidente Gabriel Boric usará la vía administrativa para revocar estos beneficios a personas que cuenten con condenas, y no esperará a una ley para hacerlo.

Y entre medio, Camilo Escalona surge proponiendo al ministro de Hacienda Mario Marcel como candidato presidencial de la centroizquierda ¿Tendrá futuro esa idea?

Todo eso y más te lo resumen Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic.