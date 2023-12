Resumen Infinita: El megafraude más grande en la historia de Chile

Fue una historia que debió estar en primera plana en todo el país, pero en los días previos al plebiscito no tuvo la prominencia que merecía: 55 empresarios detenidos por el megafraude tributario más grande en la historia de Chile, en donde se evadieron más de 240 mil millones de pesos.

En declaraciones de los imputados a la Fiscalía, nos enteramos que uno de ellos se autodenunció en 2018, y sin embargo la causa tuvo que ser archivada porque el Servicio de Impuestos Internos no presentó una querella por las 100 mil facturas falsas emitidas.

El organismo finalmente SÍ se querelló, en el año 2019, aunque se instaló la idea de que el caso no fue tomado lo suficientemente en serio en su comienzo.

No es lo único ocurriendo: El gobierno consiguió la aprobación en la Cámara de Diputados del reajuste del sector público, que incluyó el adelantamiento del cálculo del Índice de Costos de Salud (ICSA), una especie de ‘IPC de las Isapres’ que les permitiría subir el valor de sus planes desde marzo. Si bien el Ejecutivo planteó este mecanismo para ayudar a las aseguradoras privadas a paliar los efectos del fallo GES de la Corte Suprema, la medida ha generado molestia en parlamentarios del oficialismo, quienes votaron en contra de esta. De todos modos, finalmente se contó con los votos necesarios (incluyendo todo el partido Comunista y la oposición), pero ahora se prevé una tensa discusión en el Senado.

Además, el gobierno tiene que enfrentar la Acusación Constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Eso sí, la derecha no tiene un historial de éxitos en este tipo de acciones contra figuras del gobierno, y aquí una vez más no está claro si cuentan con el apoyo necesario para que el libelo prospere en Sala. Una vez más, pareciera ser el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano quienes influenciaron más el escrito, mientras que en Chile Vamos hay algunos reparos. El miedo de fracasar otra vez en una Acusación Constitucional permea a través de la oposición, en especial luego de que las figuras de centro anunciaran que no la apoyarán.

Todo esto y más te lo resume Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic.