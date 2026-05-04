Plaza Pública Cadem: Aprobación de Kast baja del 40%

La nueva encuesta Plaza Pública Cadem golpea al gobierno de José Antonio Kast: la aprobación presidencial cae bajo el 40% y la desaprobación llega al 57%. En este capítulo, Constanza Santa María y Roberto Izikson analizan el desgaste en seguridad, economía y gestión política.

Además, en envtrevista con Gonzalo Blumel, el exministro advierte falta de rumbo en La Moneda, cuestiona el rol del segundo piso y analiza si la visita de Bukele puede ayudar o complicar aún más al Ejecutivo.