Monos en Infinita: La compleja situación de Venezuela tras las elecciones presidenciales

En una nueva edición de “Monos en Infinita”, Camilo Feres, director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, y Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, acompañaron a Cony Stipicic en el análisis de una nueva semana cargada de información.

Elecciones en Venezuela

El 28 de julio se llevaron a cabo unas elecciones presidenciales históricas en Venezuela, en las que Nicolás Maduro fue reelecto con el 51,20% de los votos, superando al candidato opositor Edmundo González. Así, el chavismo continúa al mando del país, en unos comicios que coincidieron con el cumpleaños del exmandatario venezolano, Hugo Chávez. Sin embargo, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela afirmó que el resultado es “contundente” e “irrevocable”, tanto la oposición como numerosos miembros de la comunidad internacional han cuestionado la legitimidad de las elecciones. Acusan irregularidades y destacan la amplia ventaja que González mostraba en encuestas previas, aumentando las presiones para que Venezuela garantice la transparencia de los resultados.

María Corina Machado y Edmundo González

El Gobierno de Costa Rica ofreció asilo político a Edmundo González y María Corina Machado, líderes opositores venezolanos, tras conocer que hay órdenes de captura contra ellos en Venezuela. El canciller costarricense, Arnoldo André, extendió el ofrecimiento a otros perseguidos políticos en Venezuela.

Recordemos que el presidente Nicolás Maduro responsabilizó a González y Machado por la violencia en recientes protestas tras su reelección, mientras que Costa Rica calificó de “fraudulento” el proceso electoral y suspendió relaciones diplomáticas con Venezuela en 2020, limitando los vínculos a temas consulares.

Pese al ofrecimiento, Corina Machado rechazó esta ayuda, asegurando que su “responsabilidad es continuar la lucha junto a la gente”.

Rupturas diplomáticas

El Gobierno de Venezuela anunció la expulsión de los diplomáticos de Argentina, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Uruguay y Chile, y el retiro de sus propios representantes en estos países.

Esta medida fue tomada después de que estas naciones no reconocieran la victoria de Nicolás Maduro en las recientes elecciones. Venezuela criticó a estos gobiernos, acusándolos de injerencia y de intentar desestabilizar el país. Además, “Venezuela se reserva el derecho a tomar acciones legales y políticas para proteger su soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano”.

Reacciones en nuestro país

Gabriel Boric

A través de su cuenta de X, el presidente Gabriel Boric se refirió a los resultados de las elecciones de Venezuela, informados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron por ganador a Nicolás Maduro, en medio de denuncias de irregularidades durante el proceso.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, posteó el mandatario.

Michelle Bachelet

Tras haber sido emplazada por la derecha, la expresidenta Michelle Bachelet se refirió a las cuestionadas elecciones presidenciales de Venezuela, que dieron por ganador a Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude electoral.

Mediante un comunicado, la exmandataria expresó su “profunda preocupación y firme apoyo a la necesidad de una total transparencia sobre los resultados de las elecciones en Venezuela”.

En el escrito, declaró que “es imperativo que el proceso electoral en Venezuela refleje verdaderamente la voluntad del pueblo”, enfatizando la importancia de publicar y divulgar las actas de todas las mesas de votación.