Monos en infinita: Las polémicas de la reforma electoral, el operativo en Villa Francia y el liderazgo de Bachelet

En una nueva edición de “Monos en Infinita”, Camilo Feres, director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, y Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, acompañaron a Cony Stipicic en el análisis de una nueva semana cargada de información.

Reforma Electoral

Tras el anuncio del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, sobre que el Gobierno presentará un veto al proyecto de reforma electoral, con el fin de reponer la multa asociada al voto obligatorio, el diputado del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, criticó duramente la propuesta en general.

Al respecto, el parlamentario declaró “¿Quiénes son los que no votan, a los que quieren obligar, forzar, a ir a votar? Son los pobres. Por eso es que este proyecto es antipobres, porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirles la pensión”.

En esa línea, agregó que “están diciendo que no votan por flojos. Me van a disculpar, pero si uno va a las cinco y media de la mañana desde Visviri hasta Puerto Williams, son justamente los pobres los que se levantan más temprano a trabajar. Por lo tanto, en este país los pobres no son flojos. Ese no es el problema y lo grave no es que no voten, lo grave es que no quieran votar”.

Villa Francia

La Corte de Apelaciones de Santiago estableció que las detenciones ocurridas tras el allanamiento en Villa Francia son legales, por lo que decretó la prisión preventiva para 10 de los sujetos involucrados en el hecho, al considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad.

La decisión del tribunal ocurrió luego de que la Fiscalía apelara en sala, ya que previamente el 6° Juzgado de Garantía de Santiago había declarado que 9 de las detenciones eran ilegales, por lo que no acogió la petición del Ministerio Público para dictar cautelares.

Es importante destacar que este operativo policial generó controversia y tensiones entre los partidos oficialista, especialmente el Partido Comunista, y el gobierno, donde diversos especialistas han sostenido que el PC “se dio cuenta de que no es capaz de seguir el relato del Ejecutivo”.

Bachelet

La expresidenta, Michelle Bachelet, se refirió a la cita que mantuvo con los presidentes de los partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana en el Congreso. De acuerdo a Bachelet, se abordó “el desafío de cómo seguir apoyando para que Chile siga avanzando y progresando. Y cómo también es importante que eso se refleje en los mejores candidatos candidatos para las elecciones municipales y de gobiernos regionales”.

Según lo informado por la expresidenta, una posible candidatura a La Moneda no fue conversada con presidentes oficialistas. Es importante destacar que de acuerdo a los último sondeos, Michelle Bachelet, se posicionó detrás de Evelyn Matthei en las preferencias presidenciales de la ciudadanía, superando a José Antonio Kast, quien se estancó en las últimas encuestas.