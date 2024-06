Monos en Infinita: La formalización de Daniel Jadue, el caso Ojeda y las primarias municipales

En una nueva edición de “Monos en Infinita”, Camilo Feres, director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, y Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, acompañaron a Cony Stipicic en el análisis de una nueva semana cargada de información.

El crimen de Ronald Ojeda

Durante la jornada del miércoles 5 de junio, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sostuvo que el homicidio del exmilitar, Ronald Ojeda, se trató de una “operación de falsa bandera”, cuyo objetivo era enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela. Asimismo, según el titular de la Fiscalía venezolana, el asesinato fue perpetrado por agentes chilenos y extranjeros, y aclaró que si los presuntos involucrados venezolanos son detenidos en su país, no serán extraditados a Chile. Tras estas declaraciones, el presidente Gabriel Boric anunció el envío de una nota de protesta a Venezuela, y reconoció que no hay una voluntad adecuada por parte de dicha nación para resolver el caso. En la misma línea, la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, señaló que la prioridad de Chile está en la resolución del crimen y descartó romper relaciones diplomáticas con Venezuela.

Al respecto, Gonzalo Müller aseguró que “desde lo político, el Gobierno tiene que empezar a tomarse enserio la tesis de que acá hubo una agresión internacional, y que aquí hubo una decisión de un gobierno extranjero, respecto de realizar una operación de secuestro y asesinato de un disidente en Chile”.

La prisión preventiva de Daniel Jadue

Este lunes 3 de junio, y luego de tres jornadas de formalización, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acusado de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco. Todo esto en el marco de su gestión como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). De esta manera, el jefe comunal deberá cumplir con la cautela en el centro penitenciario Capitán Yáber, mientras se desarrolle la investigación que se extenderá por 120 días.

Sobre esto, Camilo Feres afirmó que “lo primero que ha hecho Daniel Jadue, por lo pronto, es meter una bomba dentro del propio PC. No ha logrado meterla dentro del Gobierno, y en eso creo que, el Gobierno, mantiene una curiosa cohesión interna, no obstante la situación política en la que se encuentra”. Además, añadió que “lo que hace Daniel Jadue requiere, salvo que uno sea muy poco prolijo en sus argumentaciones, que uno se compre la tesis de que estamos frente a un no Estado de Derecho, a una no democracia. Es la única forma de justificar todo lo que sigue, de que es posible sustentar que pueden estar tomándose buenas o malas decisiones desde el punto de vista judicial, pero que las motivaciones de ellas están dentro del proceso que se sustancia en el Poder Judicial, y no en otras sedes como podría ser La Moneda en este caso”.