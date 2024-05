Monos en Infinita: La vuelta a la agenda del CAE, la tensión oficialista por la cuenta pública y la metamorfosis del Presidente

En una nueva edición de “Monos en Infinita”, Camilo Feres, director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, y Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, acompañaron a Cony Stipicic en el análisis de una semana cargada de información.

La vuelta a la agenda del CAE

Tras la aprobación de la Ley Corta de Isapres, el gobierno retomó las conversaciones en torno a las reformas pendientes del Ejecutivo; entre ellas, la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE). En particular, los ministros de Hacienda, Mario Marcel, junto con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, adelantaron que el gobierno presentará un proyecto para la condonación del CAE a más tardar en septiembre, que además vendrá con una propuesta de un nuevo sistema de financiamiento a la educación.

En cuanto al adelanto de este proyecto, que fue una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric, y las explicaciones sobre su viabilidad, Gonzalo Müller indicó que “esa necesidad de hacer tan expreso todo, de tanta explicación, es porque el propio presidente aparece un poco conflictuado. Hablábamos del discurso socialdemócrata en Enade. Yo creo que son las dos plumas que se están disputando el discurso del 1 de junio, la del socialdemócrata y la identitaria, la propia de la izquierda que lo llevó al poder, y que ve en el incumplimiento de ciertas promesas, como el CAE y otras, una falta grave. Y dicen ‘no nos podemos ir del gobierno sin haber hecho algo en esas materias'”.

Tensión oficialista y la metamorfosis del Presidente

Las últimas semanas han estado marcadas por un cambio en el discurso y en la imagen del presidente Gabriel Boric, e incluso el mismo mandatario se refirió al tema en sus redes sociales, afirmando que “no es lo mismo ser activista que Presidente”.

Sobre la transformación del presidente Boric, y la reacción de una parte de sus adherentes, Camilo Feres sostuvo que “el enojo del público boricista en estas últimas semanas tiene directa relación con el hecho de que se constata, y ahora por simbolismos como el perro matapacos y otros, se constata el hecho de que, quien maneja el buque, es el socialismo democrático. Entonces, en esta cuenta pública no solamente se juega ese dedazo final, sino que además la vigencia de ese proyecto para la próxima elección”.

Asimismo, Müller aseguró que “él está muy conflictuado respecto de este traje socialdemócrata que no le gusta, no le queda bien, y que en la medida en que ve una ganancia para el Boric del futuro, lo toma, pero después regresa con mucha fuerza a lo identitario. Ese discurso sí le queda cómodo, le sale de corrido, no lo tiene que leer. En cambio el del crecimiento, de la seguridad es algo que tiene que leer y en el que dice ‘bueno, nos dimos cuenta de la realidad’, y habla de la realidad como esa gran maestra que le abrió los ojos a lo que tenía que dedicarse. Pero, cuando habla de convicción, va para otro lado”.

El futuro presidencial de Evelyn Matthei

Las últimas encuestas presidenciales para las elecciones de 2025, como Plaza Pública de Cadem, son lideradas por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien ya se perfila como una carta fuerte de la centro derecha para llegar al sillón presidencial de La Moneda.

Respecto a la jefa comunal de Providencia, Müller afirmó que “donde ella se ve más cómoda y donde está haciendo su giro es abiertamente con generar una coalición de centro y derecha. Eso es con todos aquellos que se sientan cómodos en una coalición así. Ella no está por empujar una coalición de derecha exclusivamente. Le da mucho valor a que sea una coalición de centro y derecha que garantice una mayoría, y que entregue gobernabilidad”.