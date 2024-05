Monos en Infinita: Reglas del Uso de la Fuerza, justicia militar y Ley Corta de Isapres

En una nueva edición de “Monos en Infinita”, Camilo Feres, director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, y Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, acompañaron a Cony Stipicic en el análisis de una semana cargada de información.

Reglas del Uso de la Fuerza y justicia militar

La primera semana de mayo estuvo marcada por la discusión de la agenda de seguridad en el Congreso Nacional. En particular, las iniciativas que buscaban crear el Ministerio de Seguridad y las Reglas del Uso de la Fuerza convocaron a las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana en una semana que, en un principio, estaba destinada para trabajo distrital. Dentro de las Reglas del Uso de la Fuerza, una de las indicaciones más controvertidas era la que buscaba reponer la competencia de la justicia militar. Tras ser rechazada en la Cámara Baja, la oposición adelantó que buscaría integrarla nuevamente en su discusión en el Senado.

Sobre la incorporación de la justicia militar en las RUF, Camilo Feres indicó que “el punto político está en que, incorporarlo en la discusión sobre las Reglas del Uso de la Fuerza es incorporar una garantía adicional. Esa es la trampa, ‘yo voy a poner una garantía más, no solamente proporcionalidad, no solamente el peso de la prueba, sino que además, van a ser juzgados por los tribunales militares’, no, ya”.

Ley Corta de Isapres

Luego de las intensas negociaciones en el Congreso para sacar adelante el proyecto de la Ley Corta de Isapres, la Comisión Mixta votó las últimas indicaciones presentadas por el Ejecutivo, concluyendo con su discusión. Ahora, la normativa pasa a su etapa final y el informe será votado el próximo lunes 13 de mayo en una sesión especial del Senado y después en la Cámara Baja, para finalmente despachar el proyecto. La Ley Corta busca dar viabilidad al fallo de la Corte Suprema que obliga a devolver los cobros en exceso por parte de las aseguradoras, y aplicar una nueva tabla única de factores.

Respecto a la discusión del proyecto, Feres aseguró que “este es un problema que tiene pérdidas y ganancias para el Ejecutivo. No va a poder salir ganando de esta, porque es una crisis que está intentando evitar, es una crisis respecto de la cual no tiene orden interno. Efectivamente hay algunos que creen que sería lo mejor que podría pasar, y para qué nos vamos a mentir en eso. Pero el gobierno, como Ejecutivo, lo está intentando gestionar de tal forma que no le explote en la cara”. Además, añadió que “en el medio plazo, se parece harto al plan que podría haber tenido cualquier gobierno socialdemócrata y va a tener costos para el Ejecutivo, pero creo que menos de los que hubiera tenido un colapso del sistema, que hubiese dejado a todos los usuarios de Isapres de golpe y porrazo con la necesidad de sobrecargar otro sistema, y a las clínicas sin poder pararse”.

Por último, en cuanto a las últimas votaciones de la Comisión Mixta, Müller afirmó que “fue un muy malo el acuerdo de ayer. Acá hay solo perdedores. Aquellos que creen en el sistema de Isapres van a perder, porque los que van a salir, lamentablemente, por el tipo de solución que se ofrece, los grandes perdedores son la clase media que hace un gran esfuerzo por estar en Isapre y va a salir forzosamente para afuera. Que es parte de lo que quería la izquierda, que las Isapres quedaran como la salud de solamente aquellos que pueden pagar”.