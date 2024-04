Monos en Infinita: La rigidez entre el gobierno y mundo empresarial en Enade 2024

En una nueva edición de ‘Monos en Infinita’, Camilo Feres y Gonzalo Müller, abordaron lo que aconteció en Enade 2024, tanto las declaraciones del presidente Boric, como también, las reacciones que se generaron tras sus palabras.

Consultado por si existe alguna posibilidad de reconciliación, entre este gobierno y el mundo empresarial, al final del periodo del presidente Boric, Feres recordó el caso del expresidente Lagos, y fue tajante al sostener que se “repetirá la historia, donde después lo amaban”. Sin embargo, apuntó a que “en política, la única verdad es la realidad (…) hoy esto se trata solamente de economía y seguridad, entonces el tiempo nos dará una perspectiva de si la recogida de guante del gobierno tuvo efectos”.

Para Müller, la situación no es muy diferente, debido a que “aquí mandan los hechos, hay que construir un escenario favorable para la inversión, pero hay que generar esas condiciones y parte de la perdida de credibilidad que tuvo el sistema político es por promesas no cumplidas”. En ese sentido, explicó que “no basta decir que queremos crecer si no hay un plan para ello (…) seguimos al debe en conducción y liderazgo”.

Tras esto, fue crítico con el discurso del presidente, recalcando que “no es suficiente decir lo que la audiencia quiere escuchar (…) hace diez años perdimos la capacidad de crecer y eso es por falta medidas y convicción en el crecimiento”.

Feres, en cambio, precisó en que no hay que olvidar que “el presidente Boric pasó de manifestante a presidente”, pero culminó dando su opinión respecto al mundo empresarial y el progreso del Ejecutivo: “tengo la impresión de que el gobierno está intuyendo de que, una parte del pataleo -sector empresarial-, es porque la gente está sintiendo que algo está cambiando en el ámbito económico”.