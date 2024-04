Monos en Infinita: los enfrentamientos con Argentina y Venezuela, la llegada del PC a la presidencia de la Cámara y el caso Jadue

En una nueva edición de “Monos en Infinita”, Camilo Feres, director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, y Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, acompañaron a Cony Stipicic en el análisis de una semana cargada de información.

Los enfrentamientos con Argentina y Venezuela

La semana estuvo marcada por los momentos de tensión en las relaciones diplomáticas de Chile. Por un lado, el caso del teniente Ojeda remeció la contingencia, luego de que el fiscal Barros afirmó que el crimen del teniente venezolano, asesinado en febrero de este año, constituye un crimen político, y que fue ejecutado desde Venezuela. Por otro lado, los dichos de la ministra de Seguridad trasandina, Patricia Bullrich, quien afirmó que hay presencia de Hezbollah en el norte del país, sacudieron al Gobierno, y terminaron en una llamada telefónica entre la ministra del Interior, Carolina Tohá, y su par argentina, para aclarar las declaraciones.

Respecto al caso del teniente Ojeda, y el anuncio del Gobierno, que se expulsará a 150 inmigrantes venezolanos en las próximas dos semanas, Gonzalo Müller afirmó que “el Gobierno había suscrito a la tesis de algunos al interior del mismo, de que esto era delincuencia común. Hoy día es un asesinato político. Dicho eso, porque ese es el ángulo con el que hay que mirar cuando uno se relaciona con una dictadura como la venezolana. Todas estas cosas como que van a dejar que llegue un chárter con expulsados, a mí lo que me llega a suponer es que del asesino o asesinos del teniente Ojeda no vamos a saber nunca más. ‘Tú te olvidas de los asesinos del teniente Ojeda, yo te dejo entrar un chárter con expulsados venezolanos’. Y esa relación, ese tipo de control de daños, me parece que nos deja en una posición muy preocupante, porque al final son gestos que provienen de Venezuela, los que nos harían ver que pareciera ser que ahora sí somos capaces de expulsar a aquellos inmigrantes que cometen delitos en Chile”.

Sobre la situación carcelaria del país, a raíz de la contingencia de seguridad, Camilo Feres sostuvo que “hoy día no somos capaces de construir una cárcel regular en ninguna parte. Porque nadie la quiere cerca suyo, porque no existe ni la convicción ni las condiciones para ampliar las actuales, y tenemos un problema de saturación que hace que, incluso, en otra arista de esta noticia, el ministerio de Justicia está pidiendo a los jueces que tengan en vista, precisamente para las prisiones preventivas, cuál es la situación de la población penal y qué nivel de saturación tienen las cárceles. En la misma línea, Feres añadió que “tengo la impresión de que es una promesa que tiene las patas sumamente cortas si es que no se corrigen un montón de otros problemas que son mucho menos vistosos desde el punto de vista de la tele, y que hacen que esto sea tremendamente difícil, tanto la regulación que se va a requerir como la práctica y mera construcción de un recinto de esta naturaleza en cualquier parte de este país”.

Y en conversación con Cony Stipicic, quien preguntó a Gonzalo y Camilo si es que el Presidente sobre reaccionó con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, Camilo Feres respondió que “en mi opinión no, y juzgándolo de las dos maneras. Uno, obtuvo los resultados que esperaba, que era una disculpa pública. Y en segundo término, se ajusta a una cierta proporcionalidad dado lo antojadizo de la crítica, que no tiene que ver con que tenga o no tenga fundamento. Cuando una ministra de otro país te tira una bomba adentro del tuyo, sin decir ‘agua va’, es un acto hostil aquí y en la quebrada del ají, en un país con el que en teoría tienes un montón de relaciones”. Además, añadió que la respuesta del mandatario “tiene la proporcionalidad y además tuvo los resultados que se esperaban. Y desde lo pragmático y lo legal, creo que es adecuado”.

El Partido Comunista en la testera

El pasado lunes 15 de abril se eligió la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, y la presidencia quedó en manos de la diputada comunista Karol Cariola; un hecho histórico para su partido y para el organismo, ya que por primera vez en la historia del país, el Partido Comunista está al mando de la testera.

Sobre esto, Gonzalo Müller aseguró que “el efecto político de lo que pasó el lunes, de esa victoria de Karol Cariola, del Partido Comunista presidiendo la Cámara, primero va a tener un efecto político respecto del discurso oficial del Gobierno, de que es minoría y no tiene los votos para avanzar, y como que no tiene control del Congreso. Bueno, se va a debilitar ese discurso, porque aparece una figura muy emblemática como Karol Cariola presidiendo la Cámara de Diputados. Distinto hubiera sido si la oposición hubiera tomado control de todo el Congreso”.

Por último, en cuanto al rol de la oposición frente a esta nueva mesa directiva de la Cámara, y anticipándose a las elecciones presidenciales donde Evelyn Matthei figura como la favorita, Müller agregó que “de alguna manera, nunca es bueno adquirir más poder antes de ganar una elección, antes de que la ciudadanía te entregue ese poder. Y por lo mismo, el hecho de no haber ganado la Cámara de Diputados, genera un cierto alivio en algunos, respecto de haber tomado tanto poder en un Congreso que está híper fragmentado”.