Monos en Infinita: el crimen del teniente Sánchez y la inscripción de primarias

En una nueva edición de “Monos en Infinita”, Camilo Feres, director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, y Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, acompañaron a Cony Stipicic en el análisis de una semana cargada de información.

El crimen del teniente Sánchez

En la noche del miércoles 10 de abril, un grupo de delincuentes intentó asaltar a un carabinero, quien estaba de civil y en compañía de su esposa e hijo. El teniente Emmanuel Sánchez Soto, de 27 años, logró abatir a uno de los sujetos; sin embargo, otro de ellos le disparó al uniformado, asesinándolo en el lugar. El crimen, ocurrido en Quinta Normal, causó conmoción en el país, y puso el foco en la crisis de seguridad y de migración. Esto, luego de que se identificara a tres personas de nacionalidad venezolana, quienes fueron identificados como culpables del crimen.

Sobre el crimen ocurrido, Gonzalo Müller cuestionó “qué está ocurriendo en nuestro país, dónde estamos fallando para que este tipo de delitos se vuelvan cada vez más recurrentes. Tenemos un problema grave en materia de delincuencia, sin duda, pero no es cualquier delincuencia, estamos hablando en general de crimen organizado, de un nivel de violencia y una tipología de delito a la que no estábamos acostumbrados. Por lo tanto, la reacción de la política, que siempre ha sido la de dividirse frente a la delincuencia, hoy día tiene que ser una reacción de Estado. Tenemos que tener una sola posición frente a este flagelo”.

En cuanto al origen de la migración ilegal y a la aparición del crimen organizado, Camilo Feres afirmó que “ni apareció hace un año y medio, ni apareció el día que Piñera fue a Cúcuta, ni tampoco el día que Bachelet hizo x, y, z. Esto se viene cocinando a fuego lento hace rato”.

Respecto al cambio en los discursos frente a la contingencia, Feres sostuvo que “yo vi hoy día a la candidata, ayer de centro, hoy día de derecha, Evelyn Matthei, emplazar al Gobierno por no hacer nada. Y me parece que eso le falta a la honestidad intelectual mínima de alguien que está viendo el tamaño del problema, y que el Gobierno, que podría perfectamente quedarse arrinconado en su discurso de siempre, que es súper cómodo para su galería, sí cambió el discurso, sí cambió a la gente y sí cambió las políticas”.

Por último, Müller se refirió a la posición actual del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, señalando que “el Gobierno sabe que pedirle la renuncia al General Yáñez, es perder la poca credibilidad que tiene el Gobierno en materia de seguridad, es dinamitarla”.

La inscripción de primarias

Tras semanas de intensas negociaciones, las coaliciones políticas recurrieron al Servicio Electoral para inscribir sus primarias, de cara a las votaciones de octubre. En el caso de Chile Vamos, la alianza entre la UDI, Renovación Nacional (RN) y Evópoli, acordó competir unida en las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros regionales.

Respecto a la omisión de algunos nombres que sonaban fuerte en algunas comunas, Gonzalo Müller indicó que “en el caso de Cecilia Pérez, ella estaba disponible para competir, pero para competir, según entiendo bien, en dos circunstancias. Primero, que no hubiera nadie más competitivo que ella. Lo que siempre es complejo, porque hoy día no hay nadie más competitivo, pero en julio no sabemos si habrá alguien que pueda posicionarse de manera distinta”.