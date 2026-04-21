MAS Que Un Pitch | Limited, billeteras sin límites

Tomás López quería emprender desde la universidad. Vendió desde nueces a zapatillas. Asegura que tuvo al menos 5 o 6 negocios que no funcionaron. Pero nunca dejó de persistir. De forma inesperada, un día se encontró con un diseño de billetera que lo inspiró.

Eso llevó al nacimiento de Limited Chile, una de las marcas virales del 2025 en nuestro país, que hoy en día no solo hace billeteras atrevidas y prácticas sino que además incursan en mochilas, bolsos, fundas y soportes como no encuentras en ningún otro lado.

Conoce su historia en MAS Que Un Pitch, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva.