MAS Que Un Pitch | Ropa deportiva para una vida en movimiento

Manuela Prieto es actriz y profesora de Yoga. Su pasión por el mundo fitness la llevó a indagar en el mundo de la ropa deportiva, descubriendo inspiración para montar un negocio que combina los outfits para otras mujeres como ella con una filosofía de vida saludable.

Asociada con su cuñado Antonio Bien formaron Thea, una de las marcas de ropa deportiva más innovadoras de Chile. El camino no fue fácil: Encontrar las texturas perfectas y sortear la pandemia supusieron desafíos, pero hoy Thea está consolidada en el mercado.

Descubre su historia en MAS Que Un Pitch, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva.