Elisa Marín y Bernardita Ariztía de Bigu Snack: “Cuando uno cree en el producto, se empiezan a presentar oportunidades”

Dicen que los grandes cambios comienzan lejos de casa, y para las creadoras de BIGU no fue distinto. Todo partió en Londres, en esas calles donde la lluvia parece lavar el ruido y dejar solo lo esencial. Fue ahí, entre vitrinas repletas de snacks saludables y niños devorando fruta como si fuera un tesoro, donde nació la inquietud. ¿Por qué en Chile no existía algo así? ¿Por qué lo nutritivo no podía ser también irresistible?

Con esa pregunta clavada en el pecho, decidieron volver y desafiar lo establecido. La cocina se convirtió en su laboratorio. Entre intentos fallidos, mezclas que no funcionaban y noches en las que pensaron rendirse, siguieron adelante. Hasta que un día, casi como un acto de magia después de tanta insistencia, dieron con la receta perfecta: no más de seis ingredientes simples y naturales que lograban algo poderoso. Así nacieron los rollos de fruta deshidratada BIGU: 100% naturales, sin azúcar añadida, sin gluten, sin alérgenos y tan honestos que ni siquiera necesitaban sellos.

Pero BIGU era más que un snack. Era una convicción. La certeza de que las frutas y verduras son el alimento del futuro, y que si los niños aprendían a valorarlas hoy, crecerían convertidos en adultos más sanos y libres. Por eso cada rollo, cada sabor y cada paquete lleva dentro una misión: transformar un hábito en una historia, y una historia en un cambio real.

Así empezó BIGU, no como una empresa, sino como un sueño obstinado que cruzó mares, soportó tropiezos y volvió a casa para convertirse en algo mucho más grande. Una idea que nació lejos, pero que encontró su verdadero sentido en Chile… donde los futuros adultos están esperando descubrir que comer bien nunca fue tan rico.