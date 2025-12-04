Cristián Hintze de Social: “En el rubro gastronómico existe el estigma de la curva de los dos años”

Dicen que algunos proyectos nacen del sueño, pero este nació de la necesidad. En 2017, sin capital y sin margen para equivocarse, su fundador debió asociarse para simplemente empezar. Con el tiempo —y contra toda expectativa— recompró participaciones hasta quedar casi solo, guiado por una mezcla de terquedad y fe.

Hoy, ese impulso inicial se transformó en un proyecto con locales en Vitacura, Maitencillo y Reñaca, atendiendo a casi diez mil personas al mes. Un espacio que desafió la lógica al reunir múltiples familias de comida en una sola cocina y mantener en todas la misma excelencia, un equilibrio que pocos pueden lograr.

Ahora se preparan para un salto mayor, participando en una licitación que podría cambiarlo todo. Una historia que comenzó con urgencia y terminó construyendo un modelo que sorprende por su innovación, calidad y ambición silenciosa.