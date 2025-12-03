Thomas Smith: “Dolly infantil es la madre del Dolly moderno”
Nadie imaginaba que en un pequeño local de Puerto Montt, atendido por Doña Claudina en 1964, comenzaba una historia que atravesaría generaciones. Su hijo Claudio y su esposa Alicia se sumaron luego al sueño familiar, construyendo paso a paso una fábrica, una tienda infantil en plena crisis económica y, más tarde, un nombre que resistiría incluso la llegada de las grandes cadenas.
Con trabajo incansable, visión y la frase que guiaba a Don Claudio —“hay que trabajar como si afuera estuviera la competencia más feroz”— la familia modernizó la empresa, abrió nuevas tiendas y dio vida a Dolly Femme, Ruta Austral y más sucursales en Puerto Montt y luego en Puerto Varas.
Décadas después, con la tercera y cuarta generación ya al mando, Dolly sigue creciendo sin perder su esencia: calidad, cercanía y el amor por un proyecto que nació en un local pequeño y hoy se ha convertido en un legado del sur de Chile.