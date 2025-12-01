Sebastián López de Peregrino Coffee Roasters: “Emprender se siente como una montaña rusa”
Peregrino Coffee Roasters nació casi en silencio, como esos viajes que comienzan sin que uno lo note. Todo partió con una intuición: que un buen café podía acercar mundos y contar historias reales. Entre tostadoras encendidas y aromas que llenaban el taller, crearon Yipao, su blend más querido, símbolo de frescura y honestidad.
Con el tiempo, entendieron que no buscaban solo vender café, sino abrir puertas: enseñar, compartir, derribar la idea de que el café de especialidad es exclusivo. Hoy, Peregrino es una invitación a detenerse, a conectar con los orígenes y a vivir el café como un ritual sencillo y humano. Y esta historia, como todas las buenas, empieza con un sorbo.
[{"id_post":126573,"post_title":"Eric Riesler de Dony Doner: “Quer\u00eda traer el shawarma, pero con un estilo chileno”","post_link":"\/podcasts\/mas-que-un-pitch-podcast\/2025\/11\/27\/eric-riesler-de-dony-doner-queria-traer-el-shawarma-pero-con-un-estilo-chileno.html","post_date":"Nov 27 2025","image":"\/sites\/2\/2025\/11\/mqp-57-544x306.jpg","tag_principal":"M\u00e1s que un Pitch"},{"id_post":126371,"post_title":"Macarena y M\u00f3nica Palma de Entrelinos: “No pod\u00edamos creerlo. Al a\u00f1o tuvimos nuestra primera colecci\u00f3n”","post_link":"\/podcasts\/mas-que-un-pitch-podcast\/2025\/11\/26\/macarena-y-monica-palma-de-entrelinos-no-podiamos-creerlo-al-ano-tuvimos-nuestra-primera-coleccion.html","post_date":"Nov 26 2025","image":"\/sites\/2\/2025\/11\/mqp-55-544x306.jpg","tag_principal":"M\u00e1s que un Pitch"},{"id_post":126392,"post_title":"Francisca Vorwerk y Natalia Rojas de Skinfit: “Siempre tuvimos la certeza de que esto estaba bien hecho”","post_link":"\/podcasts\/mas-que-un-pitch-podcast\/2025\/11\/25\/francisca-vorwerk-y-natalia-rojas-de-skinfit-siempre-tuvimos-la-certeza-de-que-esto-estaba-bien-hecho.html","post_date":"Nov 25 2025","image":"\/sites\/2\/2025\/11\/mqp-56-544x306.jpg","tag_principal":"M\u00e1s que un Pitch"}]