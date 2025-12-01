Más Que Un Pitch: El Podcast

Sebastián López de Peregrino Coffee Roasters: “Emprender se siente como una montaña rusa”

Peregrino Coffee Roasters nació casi en silencio, como esos viajes que comienzan sin que uno lo note. Todo partió con una intuición: que un buen café podía acercar mundos y contar historias reales. Entre tostadoras encendidas y aromas que llenaban el taller, crearon Yipao, su blend más querido, símbolo de frescura y honestidad.

Con el tiempo, entendieron que no buscaban solo vender café, sino abrir puertas: enseñar, compartir, derribar la idea de que el café de especialidad es exclusivo. Hoy, Peregrino es una invitación a detenerse, a conectar con los orígenes y a vivir el café como un ritual sencillo y humano. Y esta historia, como todas las buenas, empieza con un sorbo.