Eric Riesler de Dony Doner: “Quería traer el shawarma, pero con un estilo chileno”

Dicen que en cada esquina de Santiago hay un recuerdo escondido, y en la de este viejo local —donde por años una familia turca sirvió shawarmas a quienes buscaban refugio en el sabor— todavía se siente el eco del fuego, del cuchillo y de las historias que viajaron desde muy lejos. Fue ahí, donde nació Dony Doner: el sueño de transformar una tradición en algo nuevo, sin traicionar su esencia.

Hoy el lugar late distinto. Los doners conviven entre mezclas audaces —papas hilo, ají amarillo, guacamole— que intentan escribir una versión más atrevida de la receta original. Pero hay algo que permanece intacto, casi sagrado: el Doner Carne. Por poco más de nueve mil pesos, ese rollo de vacuno, lechuga, tomate, cebolla morada, perejil y la clásica salsa de la casa sigue siendo la brújula que te guía de vuelta a lo auténtico. A lo que nunca falla. A un clásico que, sin proponérselo, ya se ganó un lugar en la memoria de la ciudad.