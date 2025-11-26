Macarena y Mónica Palma de Entrelinos: “No podíamos creerlo. Al año tuvimos nuestra primera colección”

Dicen que los sueños más sinceros nacen en la mesa de la infancia, entre telas que cuentan historias y manos que enseñan sin hablar. Así comenzó Entrelinos, mucho antes de tener un nombre: en un hogar donde el amor por lo bien hecho era ley, y donde las fibras nobles no eran un lujo, sino una forma de vivir.

Años más tarde, ese recuerdo volvió como un llamado inevitable. Fue entonces cuando una idea pequeña, casi tímida, se transformó en un proyecto que cambiaría todo. Con determinación nació Entrelinos: un sueño que tomó forma entre viajes, telas europeas y la convicción de que el lino podía traer de vuelta algo esencial, algo cálido, algo verdaderamente propio.

Hoy, cada pieza creada lleva consigo esa herencia familiar: la búsqueda de la belleza honesta, el cariño por la materialidad natural y la obsesión por hacer de cada hogar un refugio. Un proyecto personal que dejó de ser deseo para convertirse en legado.