Nicolás Joannon de Fika Quinchos: “Nunca hay que mirar en menos las pegas de menor escala”

En el corazón de Fika Quinchos late una filosofía clara y poderosa: “Estamos diseñando el mejor Quincho para nuestro cliente”. Pero no es solo una frase, es una promesa que guía cada paso, cada trazo, cada decisión. Porque aquí, el cliente no es un simple espectador; es el protagonista de esta historia.

Imagina el inicio de un proyecto, donde todo es posibilidad y expectativa. En esa etapa crucial, un arquitecto y el equipo central de diseño se sumergen en un diálogo profundo con el cliente. No se trata solo de escuchar palabras, sino de entender sueños, necesidades, anhelos. Consultar, registrar, investigar, gestionar: estos cuatro principios se convierten en las herramientas sagradas para capturar la esencia del proyecto y el entorno que lo rodea.

Cada conversación, cada idea anotada, es un hilo que teje el futuro quincho, un espacio que debe reflejar la visión única del cliente. El arquitecto, lejos de ser el autor solitario, es un componente vital en esta creación conjunta, un facilitador que traduce aspiraciones en realidad. Y mientras el diseño cobra forma, el equipo se fragmenta en focos especializados, cada miembro aportando desde su disciplina para afinar detalles, resolver retos, y asegurar que cada rincón del quincho cumpla con su propósito y belleza.

Así, en Fika Quinchos, diseñar no es solo un proceso técnico; es una historia viva de colaboración, compromiso y pasión, donde el mejor quincho es aquel que nace del entendimiento profundo entre quienes crean y quienes sueñan.