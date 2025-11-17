Alberto Ventura de Sakura: “Lo importante es tener persistencia, pero hay que creer y no dar marcha atrás”

Dicen que los grandes sueños nacen en silencio, casi siempre lejos de los reflectores. Así comenzó la historia de Sakura, en Santiago de Chile, cuando un pequeño restaurante japonés decidió desafiar todas las expectativas y apostar por algo que pocos creían posible: alcanzar la excelencia absoluta en un país tan lejos de Japón como del reconocimiento gastronómico internacional.

Años después, ese sueño tímido se transformó en un fenómeno. Sakura no solo conquistó el paladar de miles, sino que por tercera vez recibió la máxima distinción de la revista Wikén de El Mercurio: los codiciados 7 tenedores. Una hazaña reservada para muy pocos.

¿La fórmula? Pasión, disciplina y una obsesión casi poética por la calidad. Bajo el liderazgo de Alberto Ventura, Sakura apostó por ingredientes impecables, innovación constante y una carta renovada que hoy sorprende incluso a los críticos más duros. Un restaurante que nació como una simple idea y terminó convertido en un referente de la gastronomía japonesa en Chile.

¿Cómo un pequeño rincón de Japón logró rivalizar con los mejores del país? Descubre esta historia de perseverancia, sabor y excelencia.