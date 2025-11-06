Manuela Sáenz de Atama Foods: “Esta fue una oportunidad muy preciosa”

Crecieron entre árboles cargados de fruta, viendo cómo cada temporada el campo chileno se llenaba de color… y también de desperdicio. Toneladas de buena fruta quedaban atrás, olvidadas por la sobreoferta. Fue ahí, entre cajas que no llegarían al mercado y aromas dulces que se perderían al sol, donde nació la idea: ¿y si esa fruta pudiera tener una segunda vida? Así comenzó Atama, un proyecto que mezcla tecnología y propósito, convirtiendo lo que otros desechan en productos innovadores, honestos y llenos de sabor. Fruta real, transformada con creatividad, para un mundo que quiere alimentarse mejor sin dejar de disfrutar.