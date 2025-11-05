Más Que Un Pitch: El Podcast

Marcela Rojas y Daniela Castro de Singolare: “Este es un mundo lleno de sorpresas”

En 1990, en una época en que la moda chilena seguía moldes tradicionales, una mujer decidió romperlos. Marcela Rojas, con una visión clara y una pasión inquebrantable, fundó Singolare, una marca que nació de la elegancia, la osadía y el deseo de revalorizar lo clásico con un toque moderno. Desde su taller en Seminario 615, en pleno corazón de lo que luego sería el icónico Barrio Italia, comenzó a diseñar prendas que no solo vestían cuerpos, sino también historias.

Años después, su hija Daniela Castro tomó el testigo y, con una mirada fresca y desafiante, impulsó la marca hacia una nueva era. Juntas, transformaron Singolare en un símbolo de sofisticación atemporal, demostrando que el lujo no tiene por qué ser inalcanzable.