El Honesto Mike: “Siempre el foco fue hacer un muy buen producto”

Dicen que todo comenzó con una simple obsesión: la de lograr la hamburguesa perfecta. Una que se derritiera en la boca, que tuviera ese toque de fuego, grasa y rock and roll. Así nació El Honesto Mike, un lugar donde la cerveza corre helada, las guitarras suenan fuertes y las conversaciones se alargan hasta que cierran las puertas.

Lo que partió en 2017 como un bar en Los Leones, se transformó en una leyenda urbana, un refugio para los fanáticos del buen sabor. Después vino Lastarria, y ahora, Vitacura: tres pisos de puro estilo, con terrazas, videojuegos, murallas cubiertas de cassettes y una barra que nunca se apaga.

