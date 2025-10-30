Tadeo Castelvero y Denise Lehuede de La Popular: “Hay que confiar y construir un buen equipo”

Todo comenzó en una pequeña cocina de Providencia, donde una familia decidió seguir un sueño tan simple como poderoso: devolverle tiempo y alma al pan y a la pizza. En 2016, entre harinas, fermentos y madrugadas de horno, nació La Popular Pizza y Pan. Lo que empezó como un experimento artesanal, pronto se transformó en una panadería que unía a vecinos, amigos y familias en torno al sabor auténtico del pan de masa madre. Con el tiempo llegaron nuevos barrios, libros y hornos, pero la esencia nunca cambió: hacer del pan un lenguaje de comunidad. ¿Cómo una cocina de barrio terminó convirtiéndose en un símbolo de encuentro y tradición? Descúbrelo en Más Que Un Pitch, de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas por el 100.1 FM e Infinita.cl.