Jorge Kuncar de Vilay: “Me di cuenta que no era feliz y que necesitaba emprender”

Todo comenzó con una pregunta desesperada y un padre buscando respuestas. Era 2015 cuando a Santi, el hijo mayor de Jorge, le diagnosticaron alergia a la proteína de la leche de vaca. En pleno invierno, y con pocas alternativas a la vista, Jorge recorrió los pasillos del supermercado sin encontrar una opción accesible para su hijo. Pero la frustración se transformó en idea, y esa misma tarde, en la cocina de su casa, mezcló arroz, cacao y esperanza. Así nació la primera bebida vegetal de lo que luego se convertiría en Vilay, una marca que hoy lidera el mercado Plant Based en Latinoamérica. ¿Cómo una receta improvisada por amor se transformó en un movimiento que alimenta cuerpos, conciencias y al planeta? Descúbrelo en “Más Que Un Pitch”, de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas por el 100.1 FM e Infinita.cl.