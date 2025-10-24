Johan Gacitúa de Movsa: “La empresa ha tenido un crecimiento increíble”

Todo comenzó con una idea simple, pero poderosa: mover al país. Así nació Grupo Movsa, una empresa chilena que convirtió el ruido de los motores y el olor a tierra en sinónimo de progreso. Desde sus primeros pasos en Santiago hasta su expansión por todo Chile, de Antofagasta a Puerto Montt, la compañía se transformó en un referente en maquinaria pesada, neumáticos y soluciones industriales. Con esfuerzo, visión y alianzas con grandes marcas, Movsa se consolidó como un pilar en sectores como la construcción, la minería y la agricultura. ¿Cómo una empresa que empezó vendiendo equipos se convirtió en la fuerza que impulsa a Chile? Descúbrelo en Más Que Un Pitch, por Radio Infinita, de lunes a viernes, de 17:00 a 18:00 horas.