Estudio Cedano: “Lo más importante es la visión y acción”

Soñaba con construir espacios, pero lo que realmente quería era darles alma. Josefina Cedano estudió Arquitectura en la Universidad Católica, viajó a Madrid, se formó en Milán y volvió a Chile con una idea tan simple como ambiciosa: diseñar lugares que hicieran sentir. Así nació Estudio Cedano, una oficina de arquitectura e interiorismo que convirtió el diseño en una forma de emocionar. Junto a un equipo de arquitectos y diseñadoras, Josefina creó el concepto de Tailored Design, una filosofía que mezcla estética, funcionalidad y emoción en cada detalle. ¿Cómo una joven que buscaba belleza en los planos terminó creando una marca que diseña experiencias? Descúbrelo en Más Que Un Pitch, por el 100.1 FM e Infinita.cl.