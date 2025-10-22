Patricio Middleton y Cristián Varas de Celagro: “Tuvimos que renunciar a nuestro trabajo y creernos el cuento”

Hace una década, dos socios decidieron mirar el campo chileno desde otra perspectiva. Mientras muchos veían tierra y esfuerzo, ellos vieron oportunidad e innovación. Así nació CELAGRO, una empresa que transformó la manera en que los agricultores trabajan, incorporando tecnología, vehículos y equipos que cambiaron para siempre la eficiencia en el campo. Con visión y constancia, lograron convertirse en concesionarios oficiales de HONDA para el rubro agrícola, marcando más de nueve años de una alianza que combina fuerza, precisión y confianza. Una historia que partió entre tractores y caminos de tierra, y que hoy se escribe con el sello de quienes decidieron revolucionar la forma de trabajar la tierra en Chile.