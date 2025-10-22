Patricio Middleton y Cristián Varas de Celagro: “Tuvimos que renunciar a nuestro trabajo y creernos el cuento”
Hace una década, dos socios decidieron mirar el campo chileno desde otra perspectiva. Mientras muchos veían tierra y esfuerzo, ellos vieron oportunidad e innovación. Así nació CELAGRO, una empresa que transformó la manera en que los agricultores trabajan, incorporando tecnología, vehículos y equipos que cambiaron para siempre la eficiencia en el campo. Con visión y constancia, lograron convertirse en concesionarios oficiales de HONDA para el rubro agrícola, marcando más de nueve años de una alianza que combina fuerza, precisión y confianza. Una historia que partió entre tractores y caminos de tierra, y que hoy se escribe con el sello de quienes decidieron revolucionar la forma de trabajar la tierra en Chile.
[{"id_post":124462,"post_title":"Ariel Saavedra de Repuestos del Sol: “La clave fue vender por internet”","post_link":"\/podcasts\/mas-que-un-pitch-podcast\/2025\/10\/21\/ariel-saavedra-de-repuestos-del-sol-la-clave-fue-vender-por-internet.html","post_date":"Oct 21 2025","image":"\/sites\/2\/2025\/10\/mqp-38-544x306.jpg","tag_principal":"M\u00e1s que un Pitch"},{"id_post":124340,"post_title":"Familia Halcartegaray de Guante: “La idea siempre fue traer zapatos de calidad mundial al p\u00fablico de Chile”","post_link":"\/podcasts\/mas-que-un-pitch-podcast\/2025\/10\/20\/familia-halcartegaray-de-guante-la-idea-siempre-fue-traer-zapatos-de-calidad-mundial-al-publico-de-chile.html","post_date":"Oct 20 2025","image":"\/sites\/2\/2025\/10\/mqp-37-544x306.jpg","tag_principal":"M\u00e1s que un Pitch"},{"id_post":124297,"post_title":"Sebasti\u00e1n de Pe\u00f1a de Anepco: “La simpleza y autenticidad del mensaje debe ser m\u00e1s potente que el scroll de las redes sociales”","post_link":"\/podcasts\/mas-que-un-pitch-podcast\/2025\/10\/17\/sebastian-de-pena-de-anepco-la-simpleza-y-autenticidad-del-mensaje-debe-ser-mas-potente-que-el-scroll-de-las-redes-sociales.html","post_date":"Oct 17 2025","image":"\/sites\/2\/2025\/10\/mqp-35-544x306.jpg","tag_principal":"M\u00e1s que un Pitch"}]