Ariel Saavedra de Repuestos del Sol: “La clave fue vender por internet”

No tenía grandes capitales ni una red de contactos poderosa. Solo una idea y unas ganas inmensas de emprender. Así comenzó la historia de Ariel Saavedra Silva, un joven que, desde su casa, empezó a vender repuestos automotrices con la convicción de que podía hacerlo mejor que los grandes del rubro. Lo que partió como un pequeño experimento, con cajas apiladas en el living y jornadas eternas frente al computador, se transformó en una empresa que hoy emplea a más de cien personas y lidera las ventas en Mercado Libre. ¿Cómo fue que un emprendedor solitario logró convertir su sueño en “Repuestos del Sol”, una de las compañías automotrices más exitosas de Chile? Descúbrelo en Más Que Un Pitch, por Infinita.