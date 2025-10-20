Familia Halcartegaray de Guante: “La idea siempre fue traer zapatos de calidad mundial al público de Chile”

Nació en 1928, en una pequeña fábrica de Santiago donde el cuero olía a futuro y las manos de los Halcartegaray moldeaban elegancia paso a paso. Así comenzó la historia de Guante, una marca que caminó junto a Chile por casi un siglo, calzando generaciones con la misma mezcla de tradición, diseño y carácter.

Todo partió con Félix Halcartegaray, un emprendedor vasco que recorría el país en los años 30 vendiendo los zapatos que él mismo fabricaba. Lo movía una idea simple pero poderosa: hacer del calzado un símbolo de distinción y orgullo. Décadas después, su familia continuó ese legado, modernizando la empresa, fusionándose con Gacel y manteniendo viva la herencia de un apellido que se volvió sinónimo de calidad.

Hoy, tras más de 97 años, Guante sigue marcando el paso de quienes buscan elegancia, historia y autenticidad. Porque más que zapatos, lo que fabrica es un relato de perseverancia, estilo y tradición que se niega a detenerse.