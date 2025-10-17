Sebastián de Peña de Anepco: “La simpleza y autenticidad del mensaje debe ser más potente que el scroll de las redes sociales”

Durante años, sus letreros fueron parte del paisaje chileno. Desde el norte árido hasta los caminos del sur, Anepco acompañó cada kilómetro del país sin que nadie supiera realmente quién estaba detrás de esos gigantes en la ruta. Pero algo faltaba: una identidad, una voz propia. Cansados de ser invisibles pese a estar en todas partes, decidieron dar un giro.

Así nació una nueva etapa, de la mano de AHORA, que los ayudó a reinventarse. Con una mirada fresca, desafiaron el dominio de lo digital y apostaron por lo tangible: la publicidad real, la que se ve, se siente y acompaña el viaje. Rejuvenecieron su imagen, crearon un logo vibrante y una identidad visual que respira movimiento. Hoy, Anepco no solo ilumina las carreteras de Chile: marca el camino hacia una nueva era de comunicación visual.