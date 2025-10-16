Juan José Riffo de Belly Beach: “Cuando no hay ventas al principio uno se desmotiva”

Todo comenzó en una sala de clases universitaria, donde las ganas de vivir pesaban más que los apuntes. Un grupo de amigos decidió romper la rutina, dejar atrás los carretes de siempre y crear algo distinto… una experiencia que quedara grabada en la memoria. Así nació Belly Beach, un sueño universitario que con el tiempo se transformó en uno de los eventos más esperados del verano chileno.

De fiestas improvisadas pasaron a levantar un complejo propio frente al mar, convirtiéndose en el hostal juvenil más grande de Chile. Lo que empezó como una locura entre amigos terminó siendo una marca que mueve a miles de jóvenes cada temporada. ¿Cómo lograron transformar un simple carrete en una experiencia inolvidable? Descúbrelo en Más Que Un Pitch, de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 por el 100.1 FM e Infinita.cl.