Fundadores de Kaya Unite: “Desde el primer día no hemos transado los valores de la marca”

Nació como una simple idea entre amigos que amaban la música, el mar y la montaña. Pero con el tiempo, esa chispa se transformó en un movimiento que busca algo mucho más profundo: conectar a las personas con la naturaleza y con una forma de vida más consciente. Así nació Kaya Unite, una marca que no solo diseña ropa, sino que teje historias de respeto, comunidad y raíces.

Desde su creación, Kaya ha promovido una cultura positiva, inspirada en los ritmos africanos y en la libertad de los deportes al aire libre. Su compromiso con el medio ambiente va más allá de las palabras: lo viven, lo respiran, lo visten. Fue así como surgió La Yunta, una red de personas y organizaciones que decidieron unirse para cuidar lo que aman: la tierra que los inspira.

Porque en Kaya entendieron que los grandes cambios no nacen de la perfección, sino del movimiento. De atreverse, aunque no todo esté claro. Y así, paso a paso, con manos, corazón y propósito, transformaron una marca en una comunidad. Una historia que demuestra que cuando la unión es sincera, la fuerza es imparable.