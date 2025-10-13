La divertida anécdota entre Luis González de Carnes Cortefino y Jaime “Pajarito” Valdés

Luis no estudió gastronomía ni administración. Su universidad fue la calle, su aula, la parrilla. Después de quince años trabajando en una fábrica, un día cualquiera quiso comprarse un trozo de carne para su casa… sin saber que ese gesto marcaría el comienzo de Carnes Cortes Finos.

Con una sola parrilla y mucho coraje, empezó a cocinar en eventos, enfrentándose a empresarios y dueños de restaurantes reconocidos. Cuando le preguntaban dónde había estudiado, él respondía con orgullo: “en la universidad de la vida”. Hoy, después de años de esfuerzo, su emprendimiento se dedica a la comercialización y distribución de carnes y mariscos, además de realizar eventos mar y tierra a domicilio. Lo que partió con una caja de carne terminó convirtiéndose en un proyecto que mezcla pasión, instinto y sabor.