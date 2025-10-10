Catalina Junemann, fundadora de Terrayoga: “Está muy romantizado emprender. Es muy duro”

Catalina Junemann tenía el camino asegurado: psicóloga clínica, estudios sólidos, una carrera en ascenso. Pero algo en su interior pedía más. En 2016, decidió cambiar los libros por el movimiento, los diagnósticos por la respiración, y partió a Buenos Aires a formarse con Dafne Schilling. Lo que no sabía era que ese viaje marcaría el inicio de Terra Yoga, su propio universo de bienestar y conexión.

Desde entonces, no ha parado. Se certificó en California y Nueva York, organiza retiros en rincones mágicos de Chile —desde Punta de Lobos hasta el Lago Tagua Tagua— y enseña lo que más cree: que el movimiento puede transformar vidas. En su mundo, todo fluye con calma. Colores neutros, palabras precisas, una voz serena que invita a respirar. Así, Catalina convirtió su práctica en una marca viva, un refugio para quienes buscan equilibrio y propósito. Porque su historia no es solo de yoga, es de transformación, constancia y una promesa: encontrarnos —siempre— en el mat.