Nicolás y José Vera de La Veritá: “El proyecto inicial era de una panadería, pero nos dimos cuenta que nuestras raíces eran italianas”
Dos hermanos, herederos de una familia italiana por parte de su madre, crecieron entre aromas de vainilla, ricotta y masa crujiente. Lo que para muchos era solo un postre, para ellos era un legado. Así nació una misión tan dulce como ambiciosa: cannolizar el mundo.
Con el espíritu de su nonna guiando cada paso, levantaron un cannoli bar en retail, donde cada bocado busca transportar a Italia, y una tienda familiar dedicada a la comida italiana tradicional, con productos premium, honestos y llenos de historia. Su promesa es simple, pero poderosa: mantener viva la esencia de la mesa familiar italiana, esa donde la tradición se mezcla con la emoción y donde cada sabor cuenta una historia.