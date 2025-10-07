Fundador de Cervecería “La Montaña”: “La cerveza es como un canvas vacío donde un artista puede dibujar lo que quiera”

En medio de los cerros, donde el viento susurra historias antiguas y el sol cae sobre la tierra como un pacto, nació La Montaña. No fue un proyecto, fue un propósito: demostrar que producción y preservación pueden convivir bajo el mismo cielo. Allí, entre el Santuario El Ajial y los senderos que respiran vida, se levantó una pequeña revolución silenciosa.

Lo que comenzó como un sueño se transformó en un ecosistema vivo, donde la cerveza se elabora con energía solar, las escuelas aprenden del bosque y la tierra se cuida como a un viejo maestro. En La Montaña, la naturaleza no es solo paisaje: es guía, aliada y razón de ser. Una historia que demuestra que cuando la humanidad decide escuchar al entorno, ambos pueden crecer juntos.