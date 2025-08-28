Fundadores de Cerveza Soko’s: “Gracias a la pandemia desarrollamos nuestra marca”

Todo comenzó en un pequeño garaje familiar en Requínoa. Allí, a fines de 2019, dos hermanos decidieron desafiar la incertidumbre con una idea simple pero arriesgada: crear una cerveza distinta. Boris Sokorai, un maestro cervecero autodidacta, se obsesionó con las recetas, mientras su hermano Tomás tomaba el timón comercial.

En plena pandemia, lanzaron sus primeras tres variedades. Con capital propio, sin atajos ni inversionistas, apostaron por la calidad, la cercanía con la gente y una imagen potente. Lo que nació como un proyecto artesanal se transformó en una marca con identidad propia, reconocida por consumidores y bares en todo Chile.

El salto inesperado llegó en Londres, cuando su Cosmic Walk obtuvo la medalla de oro en los World Beer Awards 2025, consagrándolos a nivel internacional. De un garaje a los escenarios del mundo, hoy cuentan con ocho estilos de cerveza y una visión clara: crecer, conquistar nuevos mercados y mantenerse fieles a su esencia artesanal.

