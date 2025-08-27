Alejandra del Sante, dueña de Asia: “Me gusta que la gente se sienta segura a través del maquillaje, pero no que oculte sus imperfecciones”

Salieron en plena pandemia, cuando el miedo paralizaba al mundo. Después de casi dos años de trabajo silencioso, lanzaron apenas cuatro productos y lo hicieron con lo único que tenían: su propio capital. Sin inversionistas, sin certezas, solo con la convicción de que ese sueño merecía nacer.

Partieron con skincare en Chile, sin imaginar que cinco años más tarde darían un salto impensado: lanzarían una línea de maquillaje producida en Corea. Hoy, lo que comenzó como un pequeño e-commerce se transformó en una marca con dos puntos de venta y más de 30 distribuidores.

¿Cómo dos socias, sin más respaldo que su propia fe, lograron levantar una marca en medio del caos mundial? Descúbrelo en Más Que Un Pitch, de lunes a viernes a las 17:00 por Infinita 100.1 FM y en infinita.cl.