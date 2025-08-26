Dueños de Perfect Choice: “Siempre tuvimos como aliado la calidad de nuestros productos”

Hace poco más de una década, lo gourmet en Chile era sinónimo de exclusividad, reservado solo para algunos pocos. Pero entonces apareció una marca con una idea diferente: llevar esos sabores únicos a todas las mesas, sin perder la naturalidad de los ingredientes ni la honestidad de la cocina. Así nació Perfect Choice, el proyecto de una empresa familiar que decidió arriesgarse cuando nadie más lo hacía.

Lo que comenzó con unas cuantas salsas frescas y sin aditivos se convirtió en una marca líder, presente en más de 1.500 puntos de venta y con el 44% del mercado de las salsas untables en Chile. Hoy, Perfect Choice no solo reina en los supermercados nacionales, sino que también busca conquistar el mercado más competitivo del mundo: Estados Unidos. Tras su debut en Amazon y Walmart.com, la marca chilena se enfrenta a un nuevo desafío: aranceles impuestos por Donald Trump que amenazan con frenar su expansión.

