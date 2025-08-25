Daniela Campillay, dueña de Té y Bienestar: “La idea era hacer infusiones que lograran conectar con las emociones”

En 2017, la vida de Daniela Campillay cambió de golpe. Un accidente la obligó a permanecer seis meses en cama, inmóvil, enfrentándose a un silencio que parecía eterno. Pero en medio de esa pausa forzada encontró un refugio: comenzó a mezclar té, infusiones y hierbas medicinales. Lo que nació como un pasatiempo terminó despertando un interés genuino en familiares y amigos, y así surgió Enfusion. Daniela se certificó como Sommelier de Té y enfocó su proyecto en acompañar la salud femenina: menstruación, gestación y menopausia, todo a través del té.

Lo que partió en Viña del Mar se transformó en un catálogo con más de 21 productos y un sello reconocido en toda la región. El camino fue creciendo hasta llegar a 76 supermercados en Chile, ganar el Golden Ticket en el primer Growth Summit de Walmart y dar el salto que parecía impensado: la internacionalización.

