Patricio Arévalo: “Pensaba que si la gente me veía en televisión, podría se más conocido en todo el ambiente”

En pleno corazón de Santiago, entre calles que guardan ecos de otras épocas, vive Patricio Arévalo, conocido como “El zapatero de los famosos”. Sus manos han dado forma a zapatos, botas y tacones que han recorrido alfombras rojas y escenarios de televisión, calzando a celebridades como Cecilia Bolocco, Julio César Rodríguez y Rafael Araneda. Pero más allá del brillo y la fama, su historia se entrelaza con la vida de un barrio patrimonial que ha visto pasar décadas de transformación y nostalgia.

Desde el año 2000, Patricio habita una antigua casona de 1925, en la esquina de Coquimbo con Cuevas. Allí, en un taller lleno de aromas a cuero y recuerdos, se mezcla su arte con la memoria del barrio: casas de un piso con antejardines, patios interiores y la esencia de un Santiago que parecía detenido en el tiempo. Entre desafíos, vecinos solidarios y el peligro que ha acechado las calles, Patricio se mantiene fiel a su hogar y a su oficio, defendiendo la historia, la comunidad y la magia de sus creaciones.

