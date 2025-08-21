Tecno Fast: “Nuestro propósito es mejorar la vida de las personas”

Un grupo de emprendedores chilenos, en plena década de los ’90, tuvo una idea que parecía imposible: construir espacios de otra manera, lejos del cemento y los plazos eternos, apostando por la rapidez y la innovación. Así nació Tecno Fast, una empresa que comenzó levantando campamentos para mineras en condiciones extremas y terminó convirtiéndose en un referente mundial en construcción modular.

De Collahuasi a Antamina, de hospitales a viviendas sociales, su historia está marcada por desafíos titánicos y soluciones que parecían ciencia ficción. Hoy, con presencia en cinco países y casi 30 años de trayectoria, Tecno Fast no solo diseña y fabrica, sino que redefine la manera en que vivimos, trabajamos y habitamos los espacios.