Dueño de Hidden Bar: “Trabajamos para que el cliente siempre tenga algo más”

Era serenense, bartender y un apasionado de la coctelería. Tras más de 15 años sirviendo copas y escuchando historias, decidió dar un paso más allá: crear un bar que no se pareciera a ningún otro. Así nació Hidden Bar, el primer speakeasy de Santiago, un lugar oculto en el subterráneo de un hotel, al que solo se accede con contraseñas, acertijos y pistas.

Diez años después, su creador, Nicholas Cornell, convirtió esa idea en un ícono de lo alternativo, lo secreto y lo sofisticado. Entre altos y bajos, mantuvo intacta la esencia: conversación, discreción y comunidad. ¿Cómo fue que un bartender serenense se transformó en el guardián de un bar que cambió la forma de beber en Santiago?