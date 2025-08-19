Dulcería Frutillar: “Todo esto nació como un negocio de barrio”

En una esquina de Santiago, hace más de tres décadas, una mujer llamada Carmen Sahr abrió un pequeño local de comidas preparadas sin imaginar que allí nacería una tradición familiar. Al poco tiempo, su hijo regresó del sur y juntos descubrieron que lo que más cautivaba a los clientes no eran los platos fuertes, sino los kuchenes y tortas que salían de su cocina. Fue entonces cuando decidieron apostar por la pastelería, dando vida a lo que hoy conocemos como Dulcería Frutillar.

Con recetas que se han mantenido intactas, proveedores de toda la vida y un equipo que se siente como familia, han crecido sin perder la esencia: lo artesanal, lo humano y lo hecho con cariño. Resistieron momentos duros, como la partida del padre, y se negaron a industrializarse, eligiendo siempre el sabor casero y la cercanía con sus clientes. ¿Cómo un pequeño local de comidas se convirtió en sinónimo de tradición y dulzura? Esa es la historia de Dulcería Frutillar.